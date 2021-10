Des démissionnaires FCBE de Copargo rejoignent le BR

Démission des membres du parti Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) de la commune de Copargo. Le maire, ses adjoints et les conseillers rejoignent l’Union Progressiste (UP) et la coordination communale FCBE le Bloc Républicain. Ce samedi 16 octobre 2021, une délégation conduite par la coordination communale FCBE a été reçue en audience par le Secrétaire Général National du Bloc Républicain, Abdoulaye Bio Tchané.

Des démissionnaires FCBE de la commune de Copargo optent pour le Bloc Républicain. Après avoir démissionné du parti, une délégation d’une vingtaine de personnes conduite par le coordonnateur communal ont fait part de leur adhésion au Bloc Républicain à Abdoulaye Bio Tchané. « Les FCBE de Copargo notamment les élus ont pris la décision de s’adhérer à l’UP. Nous, délégation composée des cellules FCBE de la commune de Copargo n’avons pas accepté ce choix. Il faut adhérer une formation politique qui puisse prendre en compte tes aspirations. Nous avons estimé qu’avec l’UP, nos aspirations ne seront pas prises en compte parce que nous n’avons pas des personnes indiquées qui connaissent les réalités de Copargo pour le développement de la commune », a déclaré Fousséni Wahabou, secrétaire exécutif FCBE-Copargo.

Ces démissionnaires FCBE rejoignent le Bloc Républicain afin d’accompagner leurs frères pour le développement de la commune de Copargo. A en croire Fousséni Wahabou, le Secrétaire Général National du Bloc Républicain a salué leur démarche. « Le reste c’est de sensibiliser toute le monde pour que l’adhésion soit massive du côté du Bloc Républicain », a-t-il ajouté.

« C’est une joie pour moi de conduire cette délégation et d’entendre de vive voix, tous les conseils prodigués par notre président du Bloc Républicain à cette délégation », a indiqué Bernard Matchi coordonnateur FCBE Copargo.

