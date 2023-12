Des crédits au Budget 2024 pour la route Kérou-Kouandé- Pehunco

Le budget de l’Etat, exercice 2024, adopté au parlement le vendredi 8 décembre 2023 intègre des crédits pour les travaux de la section Kouandé-Kérou-Péhunco de la route Djougou – Péhunco – Kérou – Banikoara.

Les travaux de route dans les communes du 2 KP ont bénéficié d’importants crédits en la loi de finances 2024 de 3199,274 milliards FCFA adopté par les députés de l’Assemblée nationale. Tous les crédits (engagement, paiement, au titre des autorisations, etc.) relatifs aux travaux de ladite route y sont inscrits, selon le député Abdoulaye Gounou qui a consulté le budget lors de l’examen et l’adoption. Le député de la 4è circonscription électorale a saisi l’occasion pour remercier le président Patrice Talon et son gouvernement pour l’ « investissement » qui se fait dans les communes du 2KP.

Les travaux de route sont Djougou – Péhunco – Kérou – Banikoara sont répartis en 3 lots. Il s’agit de Djougou-Péhunco d’un linéaire de 72,48 km, Pehunco-Kérou de 73km et de Kérou-Banikoara d’une longueur de 39km.

Le financement est assuré par trois bailleurs dont l’Etat béninois à hauteur de 2 milliards FCFA. La Banque africaine de développement (Bad) apporte une contribution de 113 milliards F CFA dont 107 milliards sous forme de prêt et 6,173 milliards de francs Cfa sous forme de don.

