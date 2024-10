Des coupures de courant annoncées dans 5 régions ce jeudi

La Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE) a programmé des travaux de maintenance sur son réseau le jeudi 10 octobre 2024. Ce qui pourrait provoquer des perturbations dans la fourniture du courant électrique dans 5 communes. Voici les localités concernées.

Les abonnés au réseau électrique dans les villes de Cotonou, Porto-Novo, Bohicon, Dogbo, Dassa et environs pourraient observer des perturbations dans la fourniture de l’énergie électrique le jeudi 10 octobre 2024 entre 11 h et 15h.

Ces perturbations pourraient subvenir en raison des travaux de maintenance prévus sur le réseau pour améliorer la qualité du service, selon un communiqué de la Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE).

Ces travaux auront lieu le 10 Octobre 2024 de 11h à 15h dans les localités suivantes : Cotonou (Sèkandji, PK10, Sèyivè, PK11 et environs ; Porto-Novo (Aholouyêmin, Kétonou, Yagbé, Glégbonou et environs ; Bohicon (Dokon, Marie de Bohicon, Sêhouêho, Hêzonho, Adjahouissossramê, Vêhou, Sodohomê, Todo, Kpatalokoli, Carrefour Dako, Cana, Zogbodomey, Akiza et environs) ; Dogbo (Azovè, Klouékanmey, Djakotomey, Toviklin et environs) et Dassa (Gobé-Usine Sucrerie et environs).

Tout en présentant ses excuses aux abonnés pour le désagrément, la SBEE rassure qu’elle s’active à atténuer les perturbations.

M. M.

9 octobre 2024 par