Des contrevenants sanctionnés pour diverses infractions

562 motos, 85 véhicules et 25 tricycles arraisonnés ; c’est le bilan fait par le commissaire principal Séraphin Lossikinde, directeur départemental adjoint de la Police républicaine du Mono au terme de l’opération de sécurisation générale des routes déclenchée le mardi 25 août 2020.

Selon ‘’La Nation’’ les motos, voitures et tricycles ont été arraisonnés et mis en fourrière pour diverses infractions. Il s’agit entre autres : des mauvais stationnements, la circulation en sens interdit, le franchissement des terre-pleins centraux, l’excès de vitesse et la violation des mesures barrières édictées par le gouvernement pour lutter contre la propagation du Covid-19.

L’opération a été menée par les éléments de la police républicaine pendant trois jours dans les six communes du Mono (Athiémé, Bopa, Comè, Grand-Popo, Houéyogbé, Lokossa).

À en croire le directeur départemental de la Police républicaine Lambert Agblo rapporté par la même source, des sanctions notamment les frais de fourrière ont été également infligées aux auteurs de violations des mesures barrières.

31 août 2020