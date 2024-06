Des consignes sanitaires après la mort de plusieurs pèlerins

Plus de 20 morts ont été enregistrés lors du Hajj à La Mecque en Arabie Saoudite en raison de la chaleur extrême. Face à la situation, l’Arabie saoudite a donné des consignes sanitaires.

La chaleur accablante en Arabie Saoudite a été l’origine de la mort d’au moins 22 pèlerins. Ce lundi 17 juin, les autorités saoudiennes ont donné des consignes sanitaires. Plus de 2 700 cas d’épuisement dus à la chaleur ont été recensés, dimanche 16 juin, marquant la fin du pèlerinage. Selon le ministère de la Santé saoudien, les lieux saints ont enregistré, les températures les plus élevées depuis le début du hajj, qui peuvent atteindre 49 degrés. Il est conseillé « aux invités de Dieu de ne pas s’exposer au soleil ».

Le ministère jordanien des Affaires étrangères a fait part de la mort de 14 pèlerins jordaniens. Ils ont subi « une insolation due à la vague de chaleur extrême ». 17 autres pèlerins, informe la même source, sont portés disparus. L’Iran a noté la mort de 5 de ses ressortissants. 3 morts ont été enregistrés dans le rang des Sénégalais. Aucune mauvaise nouvelle concernant les pèlerins béninois.

« La prévention est importante et les pèlerins ne doivent pas sortir aux heures les plus chaudes, sauf en cas de nécessité, ou utiliser un parapluie », a indiqué le ministère saoudien de la Santé. Il conseille de porter un parapluie, boire régulièrement de l’eau et éviter de s’exposer au soleil.

Environ 1,8 million de pèlerins dont 1,6 million de l’étranger ont pris part au Hajj 2024.

Le Hajj est l’un des cinq piliers de l’Islam. Chaque musulman doit effectuer ce pèlerinage une fois dans sa vie, s’il en a les moyens matériels.

