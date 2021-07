Des centaines de personnes expulsées d’un village de Toffo

Suite à la revendication d’un domaine de 300 hectares par l’ancienne députée Hélène Aholou Kèkè, des centaines d’habitants ont été expulsés du village de Houèglè-Agué, commune de Toffo.



L’ex-députée Hélène Aholou Kèkè est propriétaire d’un domaine de 300 hectares à Houèglé-Agué (commune de Toffo) conformément à une décision rendue par la chambre administrative de la Cour suprême. Selon des informations de TVC Bénin, la décision a eu pour conséquence l’expulsion des habitants du village.

A en croire la même source, certains chefs de famille auraient pris la fuite et d’autres emprisonnés. Ces derniers se seraient opposés à l’application de la décision. « La Commission que je préside n’a pas été saisie officiellement de ce dossier, mais nous avons eu vent de ce qu’il y a un pareil dossier, d’un conflit domanial entre Me Hélène Aholou Kèkè et la mairie de Toffo. Une affaire qui est pendante devant les juridictions », a confié Théodore Adakpè, président de la commission des affaires domaniales mairie de Toffo.



Bibiane Adamazè, maire de la commune de Toffo s’est rendue sur les lieux. Elle appelle le Chef de l’Etat à l’aide. « Nous sommes dans la période de pluie. Les populations, les enfants, les femmes sont tapés par la pluie et passent la nuit dehors. Nous souhaitons que le chef de l’Etat vienne à notre secours », a déclaré Bibiane Adamazè.

