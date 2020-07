Des cas détectés à la mairie d’Abomey-Calavi et à la SBEE

Des cas de coronavirus parmi les agents de l’administration béninoise. Plusieurs sujets atteints du Covid-19 sont détectés dont deux à la mairie d’Abomey-Calavi et plus d’une dizaine à la Direction générale de la Sbee.

À la Mairie d’Abomey-Calavi, les agents ont été mis en quarantaine suite au résultat d’un agent déclaré positif à la Covid-19. Ils ont été soumis au test de dépistage, ce qui a permis de détecter un second cas.

La commune d’Abomey-Calavi située dans le département de l’Atlantique est la plus touchée par la pandémie de coronavirus. À la date du 15 juillet, Abomey-Calavi a enregistré un total de 246 cas, Allada 77 cas et Ouidah 48 selon le bilan fait par Dr Thierry Hounlèlou, chef Cellule du Conseil départemental de lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les IST et les épidémies de l’Atlantique.

À la Direction générale de la Sbee, il y aurait plus d’une dizaine de sujets atteints du coronavirus. Deux des cas seraient évacués au centre de prise en charge d’Allada.

Le Bénin compte à la date du 21 juillet 2020 un total de 1 694 cas confirmés de Covid-19 dont 918 guérisons contre 34 décès.

A.A.A

24 juillet 2020 par