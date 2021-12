Des blessés suite à une bagarre entre étudiants

Les étudiants de la Fédération nationale des étudiants du Bénin (FNEB) et ceux de l’Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin (UNSEB) se sont affrontés, mardi dernier, sur le campus d’Abomey-Calavi. Une dizaine de blessés ont été enregistrés après la bagarre et conduits à l’hôpital pour des soins.

Bagarre entre étudiants à l’Université d’Abomey-Calavi. Les protagonistes selon les informations, auraient usé d’armes blanche. Le nombre de blessés est estimé à une bonne douzaine. Tous ont été conduits dans les hôpitaux de proximité pour des soins.

Tout serait parti d’une provocation des étudiants de l’UNSEB. Ceux-ci au moment où ils installaient leurs structures décentralisées dans les amphithéâtres auraient discrédité leurs camarades de l’UNEB, qui n’ont pas hésité à réagir. Ce qui a dégénéré.

Une enquête est ouverte à l’effet de situer les responsabilités.

F. A. A.

16 décembre 2021 par