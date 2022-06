Des blessés dans une altercation entre étudiants

Les étudiants de l’Université d’Abomey-Calavi se sont encore affrontés vendredi 03 juin dernier. L’opposition d’un élément de la Brigade rouge de l’Unions nationale des scolaires et étudiants du Bénin (UNSEB) à une élection de responsables étudiants serait à l’origine de l’accrochage entre l’UNSEB et la Fédération nationale des étudiants du Bénin (FNEB).

Nouvelle bagarre entre les étudiants de l’UNSEB et ceux de la FNEB vendredi dernier sur le campus d’Abomey-Calavi. La bagarre a opposé les éléments de la garde fédérale de la Fédération nationale des Etudiants du Bénin, et ceux de la brigade rouge de l’Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin. Les protagonistes selon les informations, auraient fait usage d’armes blanches. Plusieurs blessés graves auraient été enregistrés. Les deux parties selon nos sources, ont opté cette fois-ci à un règlement à l’amiable.

En décembre 2021, les étudiants des deux organisations estudiantines s’étaient affrontés. 06 blessés graves avaient été enregistrés de chaque côté.

F. A. A.

