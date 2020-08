La Fédération béninoise de Football (FBF) organise à partir du 25 août prochain, des ateliers de formation au profit des sélectionneurs des équipes nationales de catégories d’âges, leurs adjoints, et les entraîneurs des clubs de ligues 1 et 2. L’objectif de ces ateliers est de préparer les équipes nationales féminines et masculines aux prochaines compétitions continentales et internationales, et à une meilleure saison 2020-2021.

Organisés par le comité exécutif de la Fédération béninoise de Football, ces ateliers auront lieu les 25 et 26 août prochain à Porto-Novo.

Trois thématiques seront au cœur des travaux. Il s’agit notamment, des directives communes d’identité de jeu, des projets de préparation des sélections et le perfectionnement professionnel.

Pour le second atelier dédié aux entraîneurs principaux des clubs de ligue 1 et 2, les présidents des clubs de ligues 1 et 2 sont invités à communiquer par courrier les noms, prénoms, contacts et indication du plus grand diplôme de leurs entraîneurs titulaires, au plus tard le mercredi 19 août au secrétariat administratif de la FBF à Porto-Novo.

F. A. A.

18 août 2020 par