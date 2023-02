Des artistes africains célébrés au ‘’Carrefour des grandhommes’’

Le vernissage ‘’Carrefour des grandhommes’’ met en lumière, hors les murs du Festival International des Arts du Bénin (FInAB), 1ère édition, les œuvres d’artistes africains de renom.

La Galerie A ouverte officiellement le 15 février 2023 en présence du ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané, de Ulrich Adjovi président du Groupe Empire et promoteur du Festival International des Arts du Bénin (FInAB) et de plusieurs autres personnalités, accueille du 15 au 19 février le vernissage ‘’Carrefour des grandshommes’’.

L’exposition qui se déroule à la Haie-Vive (Cotonou), hors les murs du FInAB, met en lumière les œuvres d’artistes africains tels que Ludovic Fadaïro, Abdoulaye Konaté, Siriki Ki, Viyé Diba, Barthélémy Toguo, Mathilde Moreau.

Le public a fait massivement le déplacement, mercredi 16 février dernier pour découvrir l’esthétique à travers les matériaux, la peinture, la sculpture et notamment le traitement des couleurs et des matières de récupération.

L’artiste plasticien béninois Ludovic Fadaïro dont les œuvres traversent le monde depuis des générations était au centre des attentions.

Pour Viyé Diba, artiste sénégalais, le plasticien Fadaïro « fait partie de cette génération d’artistes des années 80-90 qui ont accompagné la naissance et le développement de la Biennale ».

A l’en croire, le travail du plasticien béninois contribue à une « réappropriation » de l’ « environnement esthétique à travers les matériaux, à travers le traitement de la surface, la peinture, la sculpture, etc ». « C’est un élément extrêmement important pour l’histoire de l’art contemporain de nos pays respectifs », a précisé l’artiste peintre sénégalais Viyé Diba.

« Célébrer Fadaïro est tout à fait normal. (…) Son travail est dense et fait appel à l’Afrique profonde », a indiqué Martine Moreau, artiste peintre ivoirienne et Directrice de l’Ecole des beaux-arts d’Abidjan. L’artiste peintre se réjouit du fait que le gouvernement béninois reconnaisse le travail de Fadaïro. « Je suis vraiment émerveillée par le travail de Fadaïro, par sa démarche, sa contribution à la formation des artistes d’aujourd’hui parce qu’il est de la première génération d’artistes et il continue de travailler. C’est un exemple… », a indiqué l’artiste peintre Martine Moreau.

Le vernissage ‘’Carrefour des grandhommes’’ est ouvert au public du 15 au 19 février 2023. Elle se déroule à la Galerie A sise au quartier Haie-Vive à Cotonou.

Le Festival International des Arts du Bénin (FInAB) se déroule du 14 au 19 Février à travers trois villes : Cotonou, Porto-Novo et Ouidah. Ces trois villes transformées en galerie et podium géants abriteront des activités telles que parades ; ateliers photo, conférence, concerts, spectacle déambulatoire ; marché des Arts TOKP’ART.

Le FinAB se veut être une Biennale tenue au mois de février. Cette 1ère édition se déroule sous le thème « La diversité culturelle, un levier d’attraction et de rayonnement pour les pays du Sud ».

« Le FinAB est un événement tout simplement fabuleux.(…) Je suis un peu surpris de la qualité de l’organisation et de l’accueil qui a été réservé à tous les artistes. (…) Il y a des artistes d’excellent niveau, les meilleurs artistes africains qui sont là. (…) Nous acclamons très fort cette initiative parce que notre continent, l’Afrique a besoin de beaucoup d’événements comme cela », a confié l’artiste plasticien marocain Abderrahmane Ouardane, au lancement du vernissage ‘’Carrefour des grandhommes’’.

