Des agents de tontine adôgbè en prison

Des agents de tontine destinée aux fêtes de fin d’année dénommée ‘’Adôgbè’’ ont été interpellés pour n’avoir pas honoré leurs engagements vis-à-vis des citoyens. Les responsables même du groupe de tontine sont en cavale.

Des épargnants n’ont pu entrer en possession de vivres, argent et autres au terme d’une tontine de fête de fin d’année appelée ‘’Adôgbé’’. La structure offrant ses services aux citoyens à Cocotomey, Akpakpa et Porto-Novo n’a pas honoré ses engagements. Quatre agents du groupe de tontine auraient été arrêtés et déposés à la prison civile de Porto-Novo. Les deux responsables de la tontine sont en cavale. Ils sont recherchés pour escroquerie et abus de confiance.

