Des acteurs s’imprègnent du contenu des documents

L’infosec de Cotonou a servi de cadre ce jeudi 19 décembre au séminaire de vulgarisation de la troisième communication nationale sur les changements climatiques et du premier rapport biennal actualisé du Bénin.

La séance s’est tenue avec les différents acteurs engagés pour la lutte contre les changements climatiques.

Pour le coordonnateur des projets TCN et PRBA, « la soumission d’une communication nationale et d’un rapport biennal actualisé à la Conférence des Parties fait partie des obligations des Etats Parties de la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique ». Il explique que « notre pays avec la soumission de la troisième communication nationale et du premier rapport biennal actualisé du Bénin à la conférence des parties en octobre 2019, renforce sa volonté soutenue à joindre aux efforts mondiaux visant à faire face à la menace planétaire que constituent les changements climatiques ».

Le coordonnateur ajoute que « Le processus d’élaboration de ces rapports a été coordonné par le ministère du cadre de vie et du développement durable assurant le rôle de Point focal national de la CCNUCC. Dans ce processus, le ministère a mis en place des dispositifs institutionnels et travaillé en étroite collaboration avec plusieurs experts provenant des Ministères, Universités, Centres de Recherche, organisation de la société civile et du secteur privé pour la réalisation des études et la rédaction de la TCN et du PRBA ».

Selon le Directeur général de l’environnement et du climat, « Les dispositifs institutionnels décrits et les données et informations actualisées fournies dans ces documents sont cruciaux et constituent le socle pour une meilleure participation du Bénin au futur régime climatique à partir de 2020, en particulier les rapports nationaux à fournir au titre du Cadre de Transparence renforcé (Ctr) et pour le bilan mondial qui sont des éléments clés du mécanisme d’ambition de l’Accord de Paris ».

Il souligne que « Ces données présentent également un intérêt indéniable au plan national dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique, l’adaptation aux changements climatiques, le développement durable, le renforcement des capacités, la mobilisation des ressources nécessaires, la sensibilisation et l’information du public, l’actualisation de nos contributions déterminées au niveau national (…) ».

Ces deux documents indique-t-il, contiennent l’essentiel des données et informations récentes sur les changements climatiques au Bénin. L’appropriation de leur contenu est donc indispensable pour une exploitation effective et efficiente par les parties prenantes impliquées dans le développement durable du pays et dans la lutte contre les changements climatiques, notamment les décideurs, les collectivités locales, les cadres de l’administration.

