La campagne électorale dans le cadre des élections communales et municipales du 17 mai prochain est exclusivement médiatique. C’est la décision prise par le gouvernement béninois afin d’éviter la propagation de la pandémie du Coronavirus à cette occasion. Nonobstant cela, des acteurs politiques organisent dans certaines localités du pays des regroupements sans le moindre respect des mesures recommandées.

C’est le cas de certains candidats surpris et mis aux arrêts par les éléments de la police républicaine dans le département du Zou devant immense foule sans le respect des règles barrières. Après quelques heures de garde à vue, ils ont été relâchés après avoir pris l’engagement à ne plus jamais fouler au pieds les règles barrières édictées par le gouvernement pour éviter la propagation de la maladie du Coronavirus dans le pays.

F. A. A.

10 mai 2020 par