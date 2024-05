Des accusés plaident non coupables à la CRIET

Poursuivies dans l’affaire ‘’harcèlement sexuel et corruption à la GDIZ’’, 13 personnes ont comparu ce lundi 27 mai 2024 devant la Cour de Répression des Infractions Economiques et du terrorisme.

Des accusés dans l’affaire ’’harcèlement sexuel et corruption dans le processus d’embauche à la GDIZ’’ ont comparu ce lundi. Il s’agit au total de 13 personnes poursuivies pour « corruption dans le secteur privé et harcèlement sexuel » dans deux différents dossiers. A la barre, certains accusés ont plaidé non coupables. Ils ne reconnaissent pas les faits de corruption et de harcèlement sexuel. Les accusés auraient mis en place un réseau à la GDIZ pour prendre de l’argent chez les femmes en quête d’emploi.

Plusieurs individus ont été arrêtés après des anomalies constatées dans le processus d’embauche de certaines unités installées dans la Zone industrielle de Glo-Djigbé. La SIPI, gestionnaire de la GDIZ a porté plainte aux fins d’élucider les faits allégués. L’Institut national de la femme s’est constitué partie civile dans cette affaire. La Criet a renvoyé les deux dossiers au 1er juillet 2024.

A.A.A

