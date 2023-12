Des Nigériens poursuivis dans une affaire de faux médicaments

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a auditionné jeudi 21 décembre 2023, 03 individus de nationalité nigérienne. Ils sont poursuivis dans une affaire de faux médicaments.

En détention provisoire depuis quelques semaines, trois nigériens ont été auditionnés jeudi 21 décembre 2023 à la CRIET. Les prévenus sont poursuivis pour des faits d’exercice illégal de pharmacie.

Ils ont été interpellés suite à une enquête ouverte sur les activités du principal accusé, arrêté avec en sa possession, une quantité importante de faux médicaments, et une somme de 41 millions de francs CFA.

Au cours de l’audience du jeudi 21 décembre, le ministère public a requalifié les faits d’exercice illégal de pharmacie, en vente de médicaments falsifiés, et demandé à la Cour de relaxer les deux coaccusés.

Le substitut du procureur spécial de la CRIET a ensuite demandé à la Cour, de retenir le principal accusé dans les liens de la prévention de blanchiment de capitaux, et de vente de médicaments falsifiés, et de le condamner à une peine de 07 ans de prison, et la confiscation des 41 millions de francs CFRA découverts chez lui.

Le délibéré est renvoyé au 07 mars 2024.

F. A. A.

26 décembre 2023