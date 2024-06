Des CIP offerts à 34.000 bénéficiaires du programme GBESSOKE

La Cellule d’appui à la mise œuvre (CAMO) du projet de programme de filets de protection sociale productifs dénommé “GBESSOKE”, a reçu jeudi 13 juin 2024, 34.000 certificats de Numéro personnel d’identification (NPI) au profit des bénéficiaires dudit projet.

Un pas vers la mise en œuvre du projet GBESSOKE. 34.000 bénéficiaires seront bientôt dotés de certificats de Numéro personnel d’identification. Ces certificats NPI édités par l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP), et financés par le projet d’identification unique pour l’intégration régionale et l’inclusion en Afrique de l’Ouest (WURI), sur demande de l’Agence nationale de protection sociale (ANPS), constituent un grand soulagement pour ces bénéficiaires. Ils leur permettront de justifier l’authenticité de leur personnalité afin de bénéficier pleinement des tous les appuis prévus par le gouvernement pour les aider à sortir de leur situation de précarité.

La cérémonie de remise a été marquée par la présence de Jean AHOLOU, coordonnateur du projet WURI, Pascal NYAMULINDA, directeur général de l’ANIP, Christian LODJOU, directeur général de l’Agence Nationale de Protection Sociale, Rodrigue HOUNKPEHEDJI, coordonnateur de la CAMO/GBESSOKE, et de Noah AGBAFFA-PADONOU, conseiller technique du ministre des affaires sociales.

Le programme GBESSOKE est une initiative du gouvernement destiné à « mettre aux normes et d’augmenter le nombre des infrastructures destinées à la délivrance des services et prestations sociaux et de soutenir la capacité productive et d’autonomisation des ménages pauvres extrêmes et ceux victimes de chocs covariants pour leur relèvement économique ». Selon une publication du gouvernement, il est entré en vigueur en Octobre 2023 et mis en œuvre en lien avec le PAG 2021-2026. « Des travaux sont en cours depuis plusieurs mois pour son opérationnalisation. C‘est d’ailleurs en prélude à son lancement officiel qui donnera le top des transferts monétaires aux bénéficiaires que ces cartes ont été éditées au profit de ceux parmi qui n’en ont pas », renseigne un communiqué de l’Exécutif Béninois.

17 juin 2024