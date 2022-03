Des CA intérimaires installés en Avril prochain

Les remplaçants des Chefs d’Arrondissement (CA) de la commune d’Abomey-Calavi qui ont maille à partir avec la justice dans divers dossiers seront installés le 1er Avril 2022, selon le maire Angelo Ahouandjinou.

Des Chefs d’Arrondissement (CA) intérimaires seront nommés dans la commune d’Abomey-Calavi et installés le 1er avril 2022 en remplacement de ceux condamnés par la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet), a indiqué le maire de la commune d’Abomey-Calavi Angelo Ahouandjinou. Aucune installation ne se fera par contre à l’arrondissement de Ouèdo tant que la justice n’a pas donné son verdict dans le dossier du CA en poste. Liamidi Houenou de Dravo, le CA de Ouèdo est en détention préventive pour « extorsion de documents administratifs, faux et usage de faux, complicité de faux et usage de faux » dans une affaire domaniale.

En ce qui concerne la non-installation des suppléants des 11 conseillers communaux qui sont en prison, le maire en a donné les raisons. Les conseillers condamnés dans l’affaire « 39 hectares » dont l’ex maire Georges Bada ont interjeté appel. Et la Criet devra rendre sa décision d’abord avant toute installation. « Dès que la Cour rendra son verdict, moi je vais saisir automatiquement le préfet à titre de compte rendu. Le préfet à son tour, va autoriser l’appel à siéger à travers un arrêté préfectoral », a expliqué le maire Angelo Ahouandjinou. Quant au 3è adjoint au maire, il sera installé le 1er avril prochain conformément à la Loi N°2021-14 du 21 octobre 2021 portant Code de l’administration territoriale en République du Bénin.

En ce qui concerne le cas du conseiller communal et ex maire, Patrice Hounsou-Guèdè, condamné à 12 mois de prison ferme pour « délivrance de faux certificats administratifs de parcelles » et qui a fini de purger sa peine, le maire explique qu’il a repris son siège de conseiller. « L’ancien-maire Patrice Hounsou-Guèdè a été libéré après avoir purgé sa peine. Mais la loi dit que lorsque vous êtes condamné, vous n’êtes pas candidat et vous ne pouvez postuler à aucune élection mais vous finissez le mandat en cours. A ce titre, l’intéressé m’a écrit et il a été rétabli dans ses fonctions. Il a repris sa place au sein du Conseil communal mais actuellement, il a sollicité une permission pour aller se faire soigner hors du territoire national », a expliqué le maire.

