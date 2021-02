Des Béninois impliqués dans un réseau de faussaire à l’aéroport de Roissy

Des Béninois impliqués dans un réseau de faux délivrance de tests de Covid-19 en France, c’est l’information qui provient des médias français depuis quelques heures.

Selon la presse française, c’est à l’aéroport de Roissy que le réseau de faussaires a été détecté. Dans cet aéroport, les passagers à destination de certains pays doivent présenter un test négatif à la Covid-19. S’ils sont positifs au virus, ils sont refoulés par les compagnies aériennes. Et c’est en ce moment que les faussaires leur proposent de faux documents.

Le mode opératoire de ces faussaires selon la police aux frontières de l’aéroport de Roissy, consiste à scanner sur ordinateur un test négatif de PCR, et à partir d’un logiciel de retouche de photo, modifier certaines informations.

Au moins, 200 faux documents ont été vendus à des voyageurs pour une somme variant de 100 à 150 euros (65 500 à 98 250 FCFA) par test, renseignent les mêmes sources.

Au total, 07 personnes dont des Béninois et des Camerounais ont été interpellés et seront poursuivis pour faux et usage de faux et complicité d’escroquerie. Ils risquent 05 ans de prison et 375.000 euros (245 625 000 FCFA) d’amende.

