Déroulement sans faille du scrutin à Abomey-Calavi

Les opérations de vote en vue de l’élection du prochain président de la République ont démarré ce dimanche 11 avril 2021 sur toute l’étendue du territoire national. A Abomey-Calavi dans le département de l’Atlantique, la plupart des bureaux de vote ont ouvert aux environs de 07h.

Au centre de vote du complexe scolaire Bons souvenirs, le premier votant a déposé son bulletin dans l’urne à 7h08. Les 06 postes de vote ouverts dans ce centre fonctionnent normalement, et les électeurs sortent pour accomplir leur devoir citoyen.

Si le démarrage a été un peu timide au CEG1 d’Abomey-Calavi, il est observé une affluence au fur et à mesure que les minutes s’égrènent.

Même scénario au centre de vote du CEG Akassato. La plupart des bureaux de vote ont ouvert à 07h, et le vote se déroule normalement. Aucun incident n’a été enregistré.

Pour cette élection, trois duos de candidats se disputent le fauteuil présidentiel. Il s’agit de Allasane Soumanou Djimba-Paul Hounkpè, Corentin Kohoué-Iréné Agossa et Patrice Talon-Mariam Chabi Talata.

