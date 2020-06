Denis Oba Chabi prend les rênes de Savè

C’est l’élu du parti Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) qui va diriger la commune de Savè pendant les six prochaines années. Le nouveau maire a été désigné ce lundi 08 juin 2020.

« Plus rien ne sera comme avant », a déclaré Denis Oba Chabi à la suite de sa désignation. Il compte ensemble avec son équipe relever les nombreux défis de Savè. Il sera assisté de Boni Joachin Biaou et Cyriaque Adjibode respectivement premier et deuxième adjoints au maire.

