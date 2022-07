Démarrage des travaux d’extension et de rénovation de quais au Port de Cotonou

L’acte officiel qui consacre le démarrage des travaux d’extension du bassin et la rénovation des quais nord du Port de Cotonou a été signé dans l’après-midi de ce lundi 25 juillet 2022.

C’est le Groupement Eiffage Génie Civil Marine (EGCM)-Spie Batignolle-Adéoti qui assurera les travaux d’extension du bassin et la rénovation des quais nord du Port de Cotonou.

Le contrat de réalisation du projet a été signé à la salle de Conférence du Port Autonome de Cotonou, lundi 25 juillet 2022, en présence du ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Hêhomey et du Directeur Général du Port Autonome de Cotonou, Joris Thys.

La signature du contrat fait suite à « plusieurs années de travail, partant des études, la définition du programme, la conception du Plan Directeur, l’appel d’offres, pour aboutir à la signature de ce contrat », a expliqué le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Hêhomey. « Ce projet fait partie des douze (12) autres que le Gouvernement a inscrits dans son Programme d’Actions pour le Port de Cotonou », a indiqué le ministre.

« Nous sommes très attachés aux questions de transfert de compétences, aux questions d’utilisation des ressources locales. Nous sommes également très attachés au délai et à la qualité des réalisations », a précisé Hervé Hêhomey à l’endroit du Groupement Eiffage Génie Civil Marine (EGCM)-Spie Batignolle-Adéoti, chargé des travaux.

Le projet intervient un an après le lancement de la construction du terminal vraquier n°5 dont les travaux se poursuivent actuellement.

