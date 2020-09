Démarrage des travaux confortatifs d’aménagement de la berge

En Conseil des ministres ce mercredi 09 septembre 2020, le gouvernement a donné son accord pour la réalisation des travaux confortatifs d’assainissement de la berge ouest de la lagune de Cotonou.

Ces travaux selon le Conseil des ministres, sont nécessaires non seulement pour l’obtention de la propreté optimale de la zone traitée lors de l’opération de nettoyage de la berge, mais aussi pour assurer une sécurisation durable du site ainsi libéré. Ils recouvrent notamment la démolition et la mise en dépôt des matériaux puis le recouvrement de certains espaces publics immédiats de la berge ; le prolongement de l’opération sur un linéaire d’environ 150 m au nord du collecteur à ciel ouvert de Jéricho ; la construction d’une clôture en fils barbelés séparant la berge de la lagune du marché Dantokpa et des habitations, avec pour support des piquets métalliques à ancrage en béton ; l’aménagement d’une voie d’emprise de dix (10) mètres ; la fourniture et la pose de lampadaires solaires double cross le long de la voie aménagée ; la construction de lieux d’aisance dans le marché Dantokpa.

Tenant compte de la nécessité de capitaliser l’expérience acquise lors des premiers travaux ainsi que de l’optimisation des coûts, le Conseil a décidé de confier à la direction centrale du Génie des Armées, la réalisation des travaux projetés.

F. A. A.

Retrouvez en lecture et en téléchargement libre, le compte rendu du conseil des ministres du mercredi 9 septembre 2020, sur le site web du Secrétariat général du Gouvernement du Bénin =》 https://t.co/9BoN1WZG3U — Gouvernement du Bénin 🇧🇯 (@gouvbenin) September 9, 2020

9 septembre 2020 par