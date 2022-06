Démarrage des classes culturelles à la rentrée 2022-2023

Le programme de formation des classes culturelles sera opérationnel à la prochaine rentrée scolaire. Le gouvernement a donné son accord, mercredi 08 juin 2022, pour la mise en en œuvre desdites classes.

Le Conseil des ministres a marqué son accord pour le démarrage de l’opérationnalisation des classes culturelles dès la rentrée scolaire 2022-2023.

L’autorisation du gouvernement intervient à la suite des études et actions qui ont été conduites dans le cadre de la réalisation du programme des classes culturelles dont la finalité est de favoriser la détection et la promotion des talents artistiques et culturels des apprenants de nos écoles.

D’autres dispositions ont été prises en amont dans le cadre de la mise en œuvre du programme des classes culturelles. Il s’agit de « la validation des curricula de formation, l’acquisition des matériels et équipements d’apprentissage, de même que le recrutement des 890 encadreurs culturels à déployer dans l’ensemble des 77 communes », selon le Conseil des ministres du mercredi 08 juin 2022.

Le Conseil a également instruit les ministres associés à la mise en œuvre du programme à l’effet de prendre « toutes dispositions nécessaires pour cette opérationnalisation dès la rentrée scolaire 2022-2023 ».

Pour rappel, le programme des classes culturelles a été institué par décret N°2018- 375 du 22 août 2018 pour corriger les insuffisances dont souffre le sous-secteur des arts et de la culture notamment la faible qualité professionnelle des œuvres artistiques et culturelles, nonobstant le potentiel artistique et culturel dont regorge le Bénin. Selon les explications du ministre du tourisme, de la culture et des arts Jean-Michel Abimbola, les classes culturelles visent « l’insertion des activités culturelles dans les programmes d’enseignement scolaire du second degré. Elles participent à la détection et à l’éclosion des jeunes talents artistiques, toute chose qui assurera une vitalité au secteur et qui améliorera in fine la qualité globale de l’offre culturelle et touristique de notre pays ».

M. M.

