Les équipements de vidéo surveillance en déploiement à Cotonou

Le système de vidéo-protection est en cours de déploiement dans les villes du Bénin conformément aux décisions prises en Conseil des ministres.

Le gouvernement du président Patrice Talon est engagé dans la lutte contre les actes de grand banditisme dans les villes.

L’installation du système de vidéo-protection a démarré dans les villes du Bénin conformément au décret portant conditions de mise en place et d’utilisation de système de vidéosurveillance en République du Bénin.

Le décret pris en Conseil des ministres le 8 février 2017 précise que « les actes de grand banditisme dans nos villes ont généralement eu pour cibles les administrations, les entreprises et établissements tenant des caisses de recettes exposées ».

L’installation des systèmes de vidéo-protection a été entérinée par le Conseil des ministres du 16 février 2022. Le système s’applique au « dispositif technologique de capture, de stockage et de traitement d’images, installé sur la voie publique, les lieux publics, les lieux ouverts au public, dans les infrastructures, installations et édifices publics, pour le compte de l’Etat, d’une collectivité locale, d’un établissement public ou d’une personne morale de droit privé gérant un service public », selon le décret portant autorisation de collecte et de traitement de données par des systèmes de vidéoprotection.

M. M.

4 avril 2024 par