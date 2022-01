Démarrage ce jeudi des travaux de dragage du lac Ahémé

Les travaux de dragage pilote du carrefour critique de Djondji-Houncloun dans la zone du lac Ahémé et ses chenaux ont été officiellement lancés ce jeudi 27 janvier 2022 à Djondji. La cérémonie s’est déroulée en présence des autorités du ministère du cadre de vie et développement durable, les responsables de l’entreprise Société CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY (CHEC) en charge des travaux, et des populations.

21.178.559.372 francs CFA, c’est le coût total du projet. Il sera financé par le budget de l’Etat.

Par le projet de dragage pilote du carrefour critique de Djondji-Houncloun dans la zone du lac Ahémé et ses chenaux, le gouvernement entend réhabiliter environ 208 hectares de superficie, sur une profondeur maximale de 6 mètres. Le projet vise à apporter une plus-value directe ou indirecte à plusieurs communes.

A travers ces travaux qui vont durer environ 01 an, le secteur de la pêche pourra retrouver ses lettres de noblesse pour le bonheur des populations riveraines et du pays.

