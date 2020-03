Déjà un malade guéri (Gouvernement)

Le Bénin a déjà enregistré sa première guérison sur les 06 cas testés positifs au Covid-19. Il s’agit du Burkinabé âgé de 49 ans, et premier cas détecté le 16 mars dernier dans le pays.

Le traitement appliqué à ces patients, est celui de la Chloroquine associée à une autre molécule, avait informé le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin.

Selon le point présenté sur le site officiel du gouvernement, il y a quelques heures, le Bénin compte 06 cas, 01 guéri, 05 sous traitement, et 00 décès.

Dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus, le confinement est entré en vigueur dans l’espace du cordon sanitaire ce lundi 30 mars 2020, et ce, jusqu’au 12 avril à minuit. Plusieurs restrictions ont été faites aux populations et ont traits entre autres, aux entrées et sorties dans les villes concernées, sauf dérogations des préfets.

A l’exception des véhicules de transport de marchandises, les taxis et autres véhicules de transport en commun sont interdits de circuler.

Les cérémonies funéraires seront faites dans la stricte intimité familiale.

Les marchés et autres espaces marchands sont autorisés à ouvrir avec le respect strict de la distance de sécurité sanitaire qui est d’un mètre au moins.

F. A. A.

30 mars 2020 par