Déjà 493 milliards FCFA pour les besoins en eau des populations

Dans son discours sur l’état de la Nation, ce vendredi, le chef de l’État a fait le point des actions réalisées par son gouvernement au cours de l’année 2019, et annoncé les projections pour l’année 2020.

Dans le secteur de l’approvisionnement en eau potable, 493 milliards FCFA ont été déjà mobilisés. Ces ressources selon le président de la République, ont permis l’exécution de plusieurs programmes et projets qui ont conduit entre autres, à l’amélioration de la capacité de stockage de plus de 143 000 m³ d’eau à travers le pays ; la réalisation des travaux de pose de réseaux de distribution et d’adduction, et le raccordement de plus de 12 000 nouveaux abonnés.

A ces résultats, s’ajoute la réception en cette fin d’année, d’ouvrages qui permettront d’améliorer de façon sensible le service aux populations dans plusieurs grandes villes, a expliqué le chef de l’Etat.

Citant en exemple la ville d’Abomey-Calavi, il a souligné que la capacité de production du système d’approvisionnement en eau potable est passe d’environ 600 m³ à 1500 m³/h, soit plus du double de la capacité antérieure de production, tandis que la capacité de stockage passe de 500 à 4.000 m³, soit huit fois la capacité antérieure.

« Dans cette même ville, on peut encore noter, toujours au titre de la première phase, un accroissement de 103 km du réseau de distribution et de 28 km de réseau d’adduction », expliqué le chef de l’Etat.

Dans la ville de Parakou, poursuit-il, les ouvrages réalisés ont permis d’accroître de près de 300 km, le réseau de distribution et de réaliser 7 000 branchements à coût réduit, avec une capacité de production qui passe de 400 à 1.700 m³/h, a informé le président de la République.

La même dynamique sera observée dans plusieurs autres communes, aussi bien urbaines que rurales.

Sur les 493 milliards de francs CFA mobilisés par le gouvernement pour les projets de fourniture d’eau potable, plus de 300 milliards FCFA ont été investis pour l’approvisionnement en eau potable en milieu rural.

Selon le chef de l’Etat, il s’agit d’une « performance inédite », la moyenne de mobilisation de ressources dans ce secteur s’élevant environ à 40 milliards de FCFA par quinquennat. Grâce à ces ressources, 199 forages à gros débit répartis dans tout le pays, sont en cours de réalisation au titre de la gestion 2019, a précisé le président Talon.

110 chantiers sont déjà en cours d’exécution, et l’année 2020 marquera une phase d’intensification de ces travaux pour ce qui concerne la mise en place des systèmes d’Adduction d’Eau multi villages, a annoncé le chef de l’État.

Sur le plan de la gestion intégrée des ressources en eau, divers projets sont mis en œuvre. Ces projets selon lui, induiront des effets tels que, l’atténuation d’environ 50% des risques liés à l’eau ; la mobilisation d’une importante quantité d’eau à des fins multi-usages, et le développement de l’écotourisme autour des barrages. « Ces projets en cours d’exécution portent notamment sur la réalisation de onze (11) micro-barrages, la construction de quatre (04) retenues d’eau totalisant un volume d’eau de plus de 8 millions de m³ et l’aménagement de 169 hectares de périmètre irrigué à des fins agropastorales », a précisé le chef de l’Etat.

Les ambitions du gouvernement pour l’accès à l’eau potable pour tous, n’empêche pas d’accorder une attention particulière aux ressources minières, a-t-il nuancé.

Par ailleurs, le gouvernement du président Talon a lancé le processus d’élaboration des textes législatifs et réglementaires régissant le secteur des mines, et procédé à la sécurisation de divers sites. Relativement aux hydrocarbures, le Bénin a été doté d’un code pétrolier.

Le chef de l’Etat n’a pas manqué d’évoquer le projet de construction du pipeline Bénin-Niger pour le transport du pétrole nigérien. Ce projet selon lui, a été décroché dans un contexte de rude concurrence avec d’autres pays de la sous-région.

F. A. A.

27 décembre 2019 par