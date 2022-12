Décès du médecin Lucien Aïhouzonon

Le médecin Orl, Lucien Aïhouzonon est passé de vie à trépas mardi 29 novembre 2022.

Lucien Aïhouzonon n’est plus. Médecin Orl, le défunt a occupé le poste de directeur de la Clinique de l’UNION. « Président de la Société bénino-togolaise d’ORL (SOBETORL). Son parcours est riche et inspirant dans le secteur privé de la santé. Membre très actif de la SOBETORL, il est connu pour son grand professionnalisme, sa modestie, son don de soi, sa discrétion et son amour pour les patients. Il constitue un modèle pour nombre de médecins », a écrit le président de l’Ordre des Médecins du Bénin, Dr Abou Adegbindin.

Le Conseil National de l’Ordre National des Médecins du Bénin, présente ses plus sincères condoléances à son épouse, ses enfants et sa famille en ce moment douloureux. Lucien Aïhouzonon est également un doyen de Rotary Club du Bénin.

A.Ayosso

