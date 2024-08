Des dizaines de détenus décédés en 7 mois

Au moins 46 détenus sont morts dans 4 prisons du Bénin entre janvier et juillet 2023, selon Amnesty International.

Des conditions de détention inhumaines et inacceptables dans les prisons du Bénin. C’est le constat fait par une équipe d’Amnesty International après avoir visité les 11 prisons du Bénin du 19 juin au 21 juillet 2023. Des chercheurs ont rencontré 500 détenus, 13 infirmières, 9 directeurs de prison et 2 gardiens en chef. À en croire Amnesty International, plusieurs dizaines de détenus sont morts en 7 mois durant l’année 2023.

Manque de place pour dormir, des cellules non aérées entrainant des températures extrêmes, absence d’installations sanitaires, manque d’eau portable et non disponibilité de moustiquaires dans plusieurs prisons ; ce sont entre autres les constats faits par l’équipe de Amnesty International.

L’Organisation a constaté que les prisons sont surpeuplées. Le nombre de détenus est de 18 170 en décembre 2023 contre moins de 7 000 détenus en 2016. Aussi les détenus n’ont-ils pas accès aux soins de santé.

"Les prisons manquent de personnel médical. Aucune des prisons visitées ne dispose de médecins d’Etat en permanence.(...) des soins seraient refusés à des détenu.e.s par le personnel infirmier ou administratif, y compris en cas d’urgence" informe Amnesty International.

L’organisation note aussi des détentions provisoires au-delà du délai légal. Elle souligne qu’en décembre 2023, environ 55 % des 18 170 personnes détenues au Bénin étaient en attente de jugement, selon les autorités pénitentiaires.

La directrice régionale d’Amnesty International pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale, Samira Daoud appelle les autorités béninoises à respecter leurs obligations internationales en matière de droits humains et à se conformer aux Règles Nelson Mandela des Nations unies en remédiant de toute urgence à la surpopulation carcérale et en améliorant l’accès aux soins de santé et à l’eau potable.

