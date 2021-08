L’Ordre des avocats et le Barreau du Bénin sont en deuil. Me Mohamed Toko a tiré s’est éteint jeudi 29 juillet 2021.

Me Mohamed Toko a été inhumé le vendredi 30 juillet 2021 dans son village natal à Kouandé selon les rites musulmans.

Le décès de l’avocat est survenu jeudi 29 juillet 2021.

Me Mohamed Toko est membre du Barreau du Bénin depuis 1992.

Il est marié et père de cinq (05) enfants.

M. M.

