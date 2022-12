De nombreuses actions en faveur de la promotion de l’emploi

En 2023, le gouvernement béninois va poursuivre la mise en œuvre de sa politique en faveur de l’emploi.

Le gouvernement de Patrice Talon mène plusieurs actions en faveur de l’emploi des jeunes. Au titre de l’année budgétaire 2023, les mesures d’ordre général et celles créatrices d’emplois seront renforcées. Il est question notamment de « la mise en place d’un environnement favorable au développement des entreprises et à l’embauche ». L’Etat va poursuivre les actions spécifiques à travers divers programmes à savoir : le Programme Spécial de Pré Insertion dans l’Enseignement (PSPIE) ; le Programme Spécial d’Insertion dans l’Emploi (PSIE) (impactant 2 000 bénéficiaires par an sur la période 2020-2024) ; le Projet d’Inclusion des Jeunes (ProDIJ) (impacter 40 500 bénéficiaires sur la période 2021-2025) et le Programme spécial d’insertion des jeunes médecins stagiaires et paramédicaux. Au cours de l’année 2023, l’Etat va également procéder à des recrutements directs/indirects dans les secteurs stratégiques de la fonction publique.

A.Ayosso

5 décembre 2022 par ,