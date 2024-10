De grandes avancées à La Poste du Bénin Sa

La Direction Générale de la Poste du Bénin a abrité, mercredi 30 octobre 2024, la cérémonie de célébration de la Journée Mondiale de la Poste. Elle a été marquée par la remise de lots aux lauréats du concours de compositions épistolaires édition 2024 et aux gagnants de la tombola Caisse Nationale d’Epargne.

« 150 ans d’engagement pour la communication et le développement des peuples à travers le monde », c’est le thème de l’édition 2024 de la Journée Mondiale de la Poste. Célébrée le 9 octobre de chaque année pour marquer la date anniversaire de l’Union Postale Universelle (créée en 1874 ans à Berne, Suisse), la Journée Mondiale de la Poste a pour objectif de sensibiliser les particuliers et les entreprises au rôle de la Poste dans leur vie quotidienne et sa contribution au développement socio-économique mondial.

Selon le directeur général de La Poste du Bénin SA, la célébration de cette année revêt un caractère particulier parce qu’elle marque le 150e anniversaire de l’Union Postale Universelle regroupant 192 pays. Les premiers services postaux ont été créés au Bénin en 1890. « En 134 ans nous avons enregistré plusieurs avancées », a affirmé Krishna Lokossa. La Poste du Bénin SA dispose aujourd’hui de 112 agences. « Nous contribuons significativement à l’inclusion financière au Bénin, c’est-à-dire que nous avons à peu près 940 000 comptes ouverts », informe le directeur général de La Poste du Bénin. En matière d’inclusion numérique, La Poste du Bénin a signé récemment un partenariat avec l’Agence Nationale d’Identification Personnelle (ANIP) afin de rendre disponible aux populations dans certaines agences les services de délivrance des actes d’état civil.

Ces réalisations, souligne-t-il, sont le fruit de la volonté des autorités béninoises mais aussi de l’effort des agents de La Poste et des partenaires sociaux ainsi que des clients. Krishna Lokossa note que des efforts restent à faire pour améliorer la qualité de service ainsi que l’inclusion financière et numérique des populations.

Institution spécialisée du système des Nations Unies, l’Union Postale Universelle (UPU) a pour but de favoriser le bon développement et la coopération des différents systèmes postaux du monde. A en croire l’Expert Régional de l’Union Postale Universelle (UPU) en Afrique de l’Ouest, Éric Contayon, de nombreuses actions ont été menées avec La Poste du Bénin. Il s’agit entre autres de l’organisation à Cotonou d’un atelier de formation des acteurs postaux sur le projet de préparation au e-commerce en août 2023 ; l’organisation d’un forum sur le financement du secteur postal en Afrique en novembre 2023 ; l’organisation d’un atelier de formation sur la comptabilité internationale en avril et mai 2024 ; l’organisation d’un atelier sur le transport régional en mai 2024. Éric Contayon a aussi fait part de l’obtention du financement du fonds d’appui à la qualité de service de l’UPU pour un montant équivalent à 80 000 dollars ; l’obtention d’un financement sur fonds japonais pour un montant équivalent à 95 millions de FCFA ; la dotation de La Poste du Bénin en équipements informatiques ; la fourniture d’un système électronique de gestion des files d’attente et l’accord de financement pour l’équipement du centre de formation de La Poste du Bénin.

La célébration de la Journée Mondiale de la Poste au Bénin a été l’occasion de récompenser les 10 lauréats du concours national de composition épistolaire, édition 2024. Ils ont reçu entre autres des livrets d’épargne de 20.000 FCFA, ordinateur portatif, des cahiers, jeux de sociétés, tablettes, des gadgets de La Poste du Bénin etc.

Le premier prix du concours national de composition épistolaire a été remporté par Bénédicte Bassaou, élève en classe de 2nd C au Lycée militaire des jeunes filles Général Mathieu Kérékou de Natitingou. « Je suis très heureuse de recevoir le premier prix à l’issue de ce concours. La Poste du Bénin est une bonne organisation car elle a plusieurs structures et aide également la population », a-t-elle confié.

Les gagnants de la tombola Caisse Nationale d’Epargne ont été gratifiés de différents lots composés de téléphones portables Android, moto, réfrigérateur et poste téléviseur. Rachidath Adjibade, gagnante de la moto dame n’a pas manqué de remercier La Poste du Bénin pour la qualité des services offerts à la population béninoise. Le directeur général de la Poste du Bénin a aussi honoré certains agents, admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

31 octobre 2024 par ,