Dates des concours d’entrée aux écoles et instituts universitaires

Les nouveaux bacheliers admis au moins avec la mention assez bien sont informés du démarrage des concours d’entrée aux écoles et instituts universitaires à partir du 19 août prochain.

Voici les dates

Vendredi 19 août 2022

Concours d’entrée à :

l’Ecole nationale de la statistique, de la planification et de la démographie (ENSPD) de Parakou.

l’Ecole nationale des sciences et techniques de l’information et de la communication (ENSTIC) d’Abomey-Calavi.

l’Ecole nationale d’économie appliquée et de management (ENEAM) de Cotonou, options : Statistiques démographique et sociale (SDS) ; Statistiques économique et sectorielle (SES).

Lundi 22 août 2022

Concours d’entrée à :

l’Institut national supérieur des classes préparatoires aux études d’ingénieur (INSPEI) d’Abomey

l’Ecole normale supérieure (ENS) de Natitingou

l’Ecole normale supérieure (ENS) de Porto-Novo

l’Institut national de la jeunesse, de l’éducation physique et du sport (INJEPS) de Porto-Novo, options : Éducation physique et sportive (EPS) ; Entraînement sportif.

Jeudi 25 août 2022

Concours d’entrée à l’Ecole normale supérieure de l’enseignement technique de Lokossa (ENSET-LOKOSSA)

Samedi 27 août 2022

Concours d’entrée à l’Institut universitaire d’enseignement professionnel (IUEP)

Lundi 29 et mardi 30 août 2022

Concours d’entrée dans les Lycées d’enseignement technique (LET) Niveaux l et ll, toutes options.

Mercredi 31 août 2022

Concours d’entrée à l’Ecole de formation médico-social (EFMS) de Parakou.

31 juillet 2022 par ,