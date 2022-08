Le délai de mise en place du nouveau parti en gestation avec l’Union Progressiste (UP) et le Parti du Renouveau Démocratique (PRD) a été rendu public, lundi 08 août 2022, par l’un des ténors du PRD.

« Le calendrier, compte tenu des objectifs que nous nous sommes fixés, c’est-à-dire aller aux élections législatives prochaines ensemble sous les nouvelles couleurs, ce mois ou à la fin de ce mois au plus tard au début du mois prochain », a indiqué Christian Parfait Ahoyo, membre du Parti du Renouveau Démocratique (PRD), sur Frissons radio lundi dernier au sujet de la date de mise en place de l’union UP-PRD.

A en croire ce ténor du PRD, il ne s’agira pas d’une fusion entre l’UP et le PRD mais de création d’un nouveau parti. « Ça n’arrange personne que le PRD disparaisse, ça n’arrange aucune personne que l’UP disparaisse », a précisé Christian Parfait Ahoyo.

Le processus d’union entre les partis UP dirigé par prof Joseph Djogbénou et PRD présidé par Me Adrien Houngbédji a été enclenché le samedi 6 août 2022 lors d’une réunion de la Direction Exécutive nationale du PRD élargie aux membres du parti UP.

