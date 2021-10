Dan Immobilia fait don de vivres aux orphelins de ‘’Claudio Migneco’’

Dan Immobilia Corporation Sarl célèbre ses 10 ans d’existence aux côtés des pensionnaires de l’orphelinat Claudio Migneco de Gbétago sis à Akassato, commune d’Abomey-Calavi. Elle a offert ce samedi 30 octobre 2021 aux enfants de cet orphelinat des vivres et un chèque de cinq cent mille Francs FCFA.

2011-2021, cela fait déjà 10 ans que la société Dan Immobilia Corporation Sarl, spécialisée dans la promotion immobilière, les bâtiments des travaux publics est au service du peuple béninois et de la diaspora. Pour ses 10 ans d’existence, la société a semé la joie dans le cœur des enfants de l’orphelinat « Claudio Migneco » à travers un don de vivres et un chèque de 500.000 FCFA. La remise du don a été précédée d’une messe d’actions de grâces. « J’ai eu la grâce d’aller bénir les premiers bureaux de cette société et lorsque je vois ce que c’est devenu aujourd’hui, je ne peux que rendre grâce avec eux », a déclaré le Père Roger Medji, fondateur de l’orphelinat « Claudio Migneco » qui recueille plus de 200 orphelins. Il a insisté sur le travail bien fait, l’honnêteté et l’excellence. Roger Medji n’a pas manqué de prodiguer des conseils au directeur général de la société Epiphane Maldini Bonou et son personnel. « Qu’ils se confient toujours à Dieu en toute chose et qu’ils recherchent l’honnêteté et le travail bien fait. La bénédiction, Dieu la donne pour que nous puissions bien faire ce que nous faisons. (...) faire du bien, permet de donner plus de force à la bénédiction de Dieu qui vous prédispose déjà à la réussite », a-t-il affirmé.

Pour l’ingénieur Epiphane Maldini Bonou, c’est une joie de célébrer les 10 ans de la société Dan Immobilia avec les enfants de l’orphelinat « Claudio Migneco ». Cet établissement a enregistré au titre de l’année académique écoulée, 100 % aux examens CEP, BEPC et BAC. A en croire le directeur général de Dan Immobila, la société a en commun avec l’orphelinat des valeurs telles que le travail bien fait et l’excellence. La réussite des enfants aux différents examens poursuit-il est à saluer compte tenu du peu de moyens dont ils disposent. « Si c’est toujours comme ça, la société Dan Immobilia apportera toujours ses modestes moyens aux côtés des pensionnaires de cet orphelinat », a ajouté l’ingénieur Bonou.

Il a remercié ses collaborateurs pour tout le travail qu’ils accomplissent au quotidien. « Ma modeste personne seule ne peut pas piloter l’entreprise jusqu’aujourd’hui ». Le directeur général a invité le personnel à continuer dans cette dynamique. « Que l’Éternel nous assiste pour les années à venir », a conclu Epiphane Bonou.

A propos de Dan Immobilia Corporation Sarl

Dan Immobilia Corporation Sarl a été créée en octobre 2011 par l’ingénieur Epiphane Maldini Bonou dans l’objectif de faciliter l’achat, la vente et la gestion des biens immobiliers en toute sécurité avec des garanties aux béninois et la diaspora. La particularité de la société ; c’est la délivrance de l’acte notarié comme titre de propriété pour ses acquéreurs après achat de bien immobilier. En matière de BTP, avec plusieurs réalisations à son actif, elle offre des travaux de qualité, assure le suivi et le contrôle des chantiers. Dan Immobilia Corporation Sarl a son siège à Fidjrossè, carrefour Adjaha en face de la banque BOA. La société a aussi une agence à Porto-Novo, au quartier Houinmè à 100m d’Orabank. A Dan Immobilia Corporation Sarl, chaque béninois a la chance d’avoir une parcelle peu importe son rang social.

Akpédjé A. Ayosso

Quelques photos de la cérémonie

