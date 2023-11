DIEU FERA POUR OROU !

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon qu’il faut se rendre à l’évidence, que le vieil enfant prodigue revenu au bercail occuper confortablement des pièces de la maison familiale, dont il a boycotté l’indispensable réfection, et qui s’est mis à héler passants et voisins pour se plaindre de la nouvelle architecture de la maison, vient d’être entendu par le chef de famille, qui a décidé de l’appeler pour l’écouter au cours d’une audience a lui accordée hier, en compagnie d’une délégation de ses enfants …

On reviendra certainement sur le déroulement et les résultats de cette rencontre entre mon Neveu Patou le chef de famille, et mon Couin Yayi le vieil, enfant prodigue…

En tout cas, vous mes Neveux et Nièces, qui rappelez hilares, qu’il y a bien d’autres bambins de la maison, genre mon Neveu Orou Richard, qui a déjà écrit toutes les lettres qu’il connait et donné toutes les formes d’interview, sans jamais encore attirer l’attention du chef de famille, vous êtes tous des pagailleurs !

VOTRE ONCLE AGBAYA

28 novembre 2023 par