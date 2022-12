DESENVOUTEZ-LES !

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Et les révélations de mon Neveu Mario de la CRIET à propos de la dernière affaire concernant la corruption des magistrats, sont proprement ahurissantes, et fait croire que le Garde des Sceaux, garde des sots dans son cabinet...

Sinon le magistrat, collaborateur du ministre, instruit pour faire la lumière sur des soupçons de corruption et qui tout bonnement essaye auprès de la plaignante de renchérir le montant exigé par ses deux collègues soupçonnés, a soit un problème de compréhension des instructions ministérielles, soit un problème d’audition, soit qu’il trouve que ses deux collègues ne sont pas assez ambitieux dans leur tentative de corruption.

Dans tous les cas, vous mes Neveux et Nièces qui clamez que ces magistrats qui continuent à essayer de rançonner aussi bêtement les justiciables en ces temps de moralisation tous azimuts, doivent être sujets à des envoutement de quelques tantes au village, vous êtes tous des pagailleurs.

Votre Oncle AGBAYA

