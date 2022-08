DADA GBAGUIDI, C’EST OUNKPO ?

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Déjà mes révérences à mon Neveu Arsène Séwanou Dedonougbo, depuis vendredi dernier devenu Dada Gangnihoun Tonafa Ganfon GBAGUIDI XV, roi de Savalou, qui a pris son premier bain de foule ce jour-là, dans une berline décapotable, avec à ses côtés, son épouse la reine. Et à mes nombreux Neveux et Nièces Savalois pagailleurs, de me demander si l’ancêtre Soha GBAGUIDI 1er, qu’ils pensent que j’ai connu (les salauds), se baladait avec une reine couchée dans son hamac à ses côtés ?

Et même que les plus pagailleurs disent espérer que leur nouveau souverain, n’a pas qu’une seule reine à sa cour, ce qui le cas échéant serait un véritable sacrilège pour eux dignes Savalois ! En rupture totale avec la modernité et faisant fi de l’existence de l’Institut National de la Femme qui pourrait les poursuivre, ils clament que le place de la reine est à la maison !

Et vous tous incorrigibles Neveux et Nièces, qui remarquez que Dada Tonafa GBAGUIDI XV a de nombreux, très nombreux et même de très très nombreux sujets polygames, et que s’il veut que le To ni Fa, il ne peut continuer d’exhiber une seule reine, vous êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA !

