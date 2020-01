D’importantes actions sociales menées au Bénin en 2019

Priorités du gouvernement Talon, des actions sociales ont été menées durant toute l’année 2019 pour le bonheur des populations.

Le ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance avec à sa tête Mme Véronique Tognifodé Mewanou a mené des actions dans 03 domaines clés à savoir : le renforcement de la protection sociale ; la promotion du genre et l’autonomisation de la femme et la promotion de la microfinance.

Le ministère des affaires sociales dans sa mission ayant pour but le bien-être des citoyens a mené plusieurs actions pour le renforcement de la protection sociale. En 2019, il a procédé à la mise en place d’appuis directs aux couches vulnérables. Ceci à travers : « l’accompagnement scolaire et nutritionnel à 1440 Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV) de haute vulnérabilité ; l’octroi de secours nationaux aux personnes indigentes et aussi la mise à disposition de matériels, de vivres et produits de première nécessité à 206 personnes de troisième âge, personnes indigentes et ou handicapées ».

Avec l’appui des PTFs, un nouveau mécanisme de coordination des actions genre et protection sociale est en cours d’opérationnalisation.

En ce qui concerne la promotion des valeurs familiales et protection de l’enfant, des actions ont été faites telles que : « des actions dans le cadre de la mise en œuvre de la Campagne Tolérance Zéro aux mariages des enfants et aux violences faites aux enfants, la formation des télés conseillers pour le compte de la Ligne d’assistance aux enfants victimes de violence (LAE) et le suivi et l’insertion des enfants victimes de traite, de violence ».

Des points focaux départementaux et des relais communautaires ont été également formés sur le guide de dialogue parent-enfants en matière d’éducation à la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes.

Au niveau du renforcement de l’assurance sociale, la phase pilote du volet assurance maladie du projet ARCH dans toutes les zones sanitaires retenues est désormais effective.

Sur la période du 15 Août au 26 septembre 2019, il a été recensé « 580 cas admis dans les centres de santé en tant que bénéficiaires du projet avec un coût moyen de prise en charge évalué à 1 702 FCFA ». A cela s’ajoute l’approbation des statuts de l’Agence Nationale de Protection Sociale et mise en place de son Conseil d’Administration. Cette agence qui va mettre en œuvre les politiques et les stratégies de l’État en matière de protection sociale a la charge de la gestion opérationnelle et de la supervision de l’Assurance pour le Renforcement de Capital Humain.

Le social, c’est aussi la promotion du genre et l’autonomisation des femmes.

Le ministère des affaires sociales a procédé à l’accentuation de la vulgarisation du document portant textes et conventions nationaux et internationaux relatifs à la femme pour l’amélioration du statut social et juridique de la femme.

Les actions pour le renforcement de la participation et de l’inclusion des femmes dans les processus décisionnels économiques et politiques portent entre autres sur « la vulgarisation du compendium des compétences féminines, un outil stratégique de promotion de la participation des femmes aux instances de prise de décisions ; la dissémination du manuel de procédure de prise en charge des victimes de VBG et la prise en charge de ces dernières, et l’acquisition et dons de matériels pour les activités génératrices de revenu au profit de 48 groupements féminins et mixtes ».

Promotion de la microfinance

Dans le domaine de la promotion de la microfinance, le gouvernement a en 2019 poursuivi avec la digitalisation des interventions en faveur des plus pauvres à travers le programme Micro Crédit Mobile.

Pour la rendre plus efficiente et augmenter considérablement à brève échéance le nombre de bénéficiaires, « une réforme profonde du Micro Crédit Mobile est en cours ». Aussi, il y a-t-il le démarrage de la phase pilote du volet crédit du projet ARCH.

5.845,150 millions FCFA ont été décaissés au profit de la population. Ce qui a permis d’impacter 16.786 personnes. Il s’agit de « 679,650 millions FCFA au titre du Micro Crédit Mobile ; 2.875,5 millions FCFA pour le refinancement des systèmes financiers décentralisés, 2.015,0 millions FCFA au titre des interventions des partenaires techniques et financiers et 275 millions FCFA pour le financement des agents marchands ».

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet ARCH, « un montant de 5.712 millions FCFA a été déjà décaissé et mis à la disposition du Fonds National de Microfinance sur les 10 milliards FCFA annoncés ».

Le gouvernement de Patrice Talon en 2019 a donné la priorité au social et les nombreuses actions réalisées en témoignent. Ces dernières améliorent les conditions de vie des populations notamment des femmes, des enfants et des personnes en situation de vulnérabilité tout en assurant leur bien-être.

Akpédjé AYOSSO

5 janvier 2020 par