D’énormes dégâts dans un incendie à Zogbodomey

Un incendie a fait d’énormes dégâts matériels, vendredi 11 mars, dans un hameau de Gba‚ village d’Ahouandjitomè, arrondissement de Kpokissa.

Après l’incendie, vendredi 11 mars, d’un hameau à Kpokissa, commune de Zogbodomey, le comité local de la Croix rouge a dépêché, dimanche dernier, une équipe sur les lieux. Le bilan fait état de 20 constructions totalement consumées par le feu ; 131 personnes touchées et des matériels détruits. Des enfants et femmes enceintes sont sans-abri. La Croix rouge a lancé "un SOS à toute âme généreuse pour des habits et tout autre chose pouvant les aider à surmonter cette période très difficile de leur vie".

Le drame s’est produit vendredi dernier en raison d’un conflit autour d’une parcelle attribuée à l’école primaire de la localité. A son retour du Nigéria, le fils du donateur se serait opposé. Après avoir défriché le terrain, il a mis feu aux herbes sèches. Le feu s’est répandu. Plusieurs cases ont été touchées et détruites. Des greniers, ustensiles de cuisine, motocyclettes, vélos, argent et autres biens ont été consumés. L’auteur de l’incendie est gardé au commissariat de Kpokissa.

A.Ayosso

15 mars 2022 par ,