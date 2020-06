Cyriaque Domingo reconduit maire de Houéyogbé

C’est l’élu du Bloc Républicain Cyriaque Domingo qui va diriger la commune de Houéyogbé pendant les six prochaines années. Ancien maire de la commune, il a été désigné ce samedi 06 juin 2020 au terme de la séance d’installation des conseillers. Il sera assisté par Casmir Sossa et Cyrille Comlanvi Fainou respectivement au poste de 1er et 2ème adjoints au maire.

Liste des chefs d’arrondissement de Houéyogbé :

CA Houéyogbé : Idée Benoît Tossavi

CA Se : Albert Koudoumi

CA Houhoué : Comlan Roger Bessanh

CA Dahe : Moïse Dotou

Zoungbonou : Kouami Dossou

CA Doutou : Pascal Tavi.

