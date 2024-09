Cristiano Ronaldo savoure son 900e but en carrière

La Superstar du football mondial, Cristiano Ronaldo, a de nouveau, marqué l’histoire dans la soirée de ce jeudi 5 septembre 2024. Buteur contre la Croatie en Ligue des Nations, le Portugais compte désormais 900 buts en carrière. Une première de toute l’histoire du football.

Cristiano Ronaldo a réalisé un nouvel exploit démentiel ce jeudi. Marquant le deuxième but du Portugal contre la Croatie lors de la première journée de la Ligue des Nations, l’ancien joueur du Real Madrid porte son total de buts en carrière à 900. Aucun joueur n’avait réussi un tel exploit. Évidemment après la victoire du Portugal (2-1), le quintuple ballon d’or s’est réjouit de son nouveau record.

"Ça représente beaucoup. C’était un chiffre que je souhaitais atteindre depuis longtemps. Je savais que j’y arriverais. C’est de l’émotion, car, comme je l’ai dit, c’est une marque. Cela ressemble à n’importe quelle étape, mais moi seul sais, ainsi que les gens qui m’entourent, à quel point il est difficile de travailler tous les jours, d’être bien physiquement et psychologiquement, de marquer le 900e but. C’est une étape unique dans ma carrière. Les records viennent naturellement. Je suis content. Mais pour moi, le plus important est de mettre l’accent sur le travail d’équipe. Après ce que nous avons fait à l’Euro, nous devions laisser une bonne note.", a déclaré CR7.

Le capitaine d’Al Nassr a souligné son envie de prendre encore plus de plaisir à jouer au football malgré ses 39 ans. "Pour le Portugal, gagner un Euro équivaut à une Coupe du monde. J’ai déjà remporté deux trophées pour le Portugal, c’est ce qu’il y a de plus spécial, mais je veux juste profiter du football à chaque instant.", ajoute-t-il.

J.S

