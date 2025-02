Crédibilité de la liste électorale, le DG de l’ANIP rassure

A la faveur d’une conférence de presse ce vendredi 21 février 2025, le directeur général de l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) a rassuré les personnes qui émettent encore des doutes quant à la fiabilité de Liste électorale informatisée (LEI) qui doit servir à l’organisation des élections générales de 2026.

La liste électorale devant servir à l’organisation des élections générales de 2026 est une liste fiable. Aristide Adjinacou, directeur général de l’ANIP a rassuré le public ce vendredi 21 février 2025, lors d’une rencontre avec la presse. « La gestion de notre registre d’état civil, notamment en ce qui concerne les décès, est rigoureuse et conforme aux dispositions légales en vigueur », a-t-il rappelé. Dans ses explications, il indique que la Liste électorale informatisée est extraite directement du Registre national des personnes physiques (RNPP), garantissant qu’elle est proche de la réalité et qu’elle contient l’ensemble des données nominatives, personnelles et biométriques des citoyens en âge de voter. « Conformément au Code électoral, la Liste électorale informatisée est une liste électorale numérique unique, exhaustive et nationale, incluant la photo de tous les citoyens en âge de voter pour toutes les élections organisées dans une même année », a fait savoir le DG de l’ANIP.

Le problème de déclaration systématique des décès

Selon le directeur général de l’ANIP, tous les citoyens ne déclarent pas systématiquement les décès ; ce qui, d’après lui, peut entraîner des décalages entre les décès et leurs enregistrements dans les registres de l’agence qu’il dirige. Pour résoudre ce problème, un dispositif de mise à jour continue du Registre national des personnes physiques, reposant sur la collaboration étroite avec les autorités locales, le ministère de la santé et le ministère de la justice a été mis en place. « Ce dispositif permet d’enregistrer les décès déclarés hors délai légal et d’actualiser en permanence les données, garantissant ainsi que la liste électorale reste aussi proche que possible de la réalité. A ce jour, plus de 400 000 actes de décès issus des mairies ont été numérisés et intégrés à notre registre », a informé Aristide Adjinacou.

Conformément aux dispositions en vigueur, les citoyens selon le directeur général de l’ANIP, ont la possibilité, lors de l’affichage de la Liste électorale informatisée provisoire, de demander la rectification d’informations électorales. « Cette étape cruciale permet également d’assurer l’exactitude des données et de renforcer la transparence du processus électoral », a-t-il confié rappelant la mission de l’ANIP qui, pour lui, « est claire » ; et consiste à « garantir un système d’enregistrement des faits d’état civil moderne, précis et accessibles ».

« La publication d’une liste électorale à jour et fiable est essentielle pour assurer l’intégrité de notre processus électoral », a poursuivi Aristide Adjinacou comptant sur la collaboration des autorités locales, des citoyens et de tous les acteurs concernés pour atteindre cet objectif commun.

F A A

22 février 2025 par ,