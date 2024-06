La condamnation de l’ex Dg de l’immigration confirmée en appel

Florent Edgard Agbo, l’ex Directeur de l’Emigration et de l’Immigration (DEI) n’est pas au bout de ses peines suite à sa condamnation à 10 ans de prison ferme, le 7 mars 2022 dans le dossier de délivrance du passeport béninois à des Camerounais.

Condamné à 10 ans de prison ferme et 5 millions de FCFA d’amende le 7 mars 2022 pour « abus de fonctions » dans une affaire de délivrance de passeports béninois à six Camerounais, Florent Edgard Agbo, l’ex Directeur de l’Emigration et de l’Immigration (DEI) a fait appel.

La chambre des appels de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) a confirmé la condamnation de l’ex DEI ce lundi 03 juin 2024.

Les avocats de l’ex DG entendent se porter en cassation (Cour suprême), selon les informations.

Dans ce dossier, les six Camerounais ont écopé de 3 ans de prison et d’une interdiction de séjour sur le territoire du Bénin pendant dix ans.

