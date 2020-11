Cotonou accueille les banques et PME de l’UEMOA

La sixième édition du Salon des Banques et Petites et moyennes entreprises (PME) de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) se tient à Cotonou du jeudi 05 novembre au dimanche 08 novembre 2020.

« Commerce intracommunautaire et compétitivité des PME dans l’UEMOA, dans un contexte de crises sécuritaire et sanitaire (Covid-19) ». C’est ce thème qui va fédérer plus de 500 Petites et Moyennes Entreprises de l’UEMOA à Cotonou.

En prélude au salon, une conférence inaugurale s’est tenue mardi 3 novembre 2020 à la salle polyvalente de la Chambre du Commerce et d’industrie du Bénin (Ccib).

Selon Hermann Nagalo, secrétaire permanent du salon, l’organisation du salon vise à servir de cadre d’échanges et de partage, de mutualisation, de réseautage, de coopération entre les PME de l’espace UEMOA et surtout entre les autres continents. "Le format spécial retenu pour cette édition est que le poste de pilotage de l’édition est basé à Cotonou notamment à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (Ccib), l’ouverture officielle des travaux va se faire en présentiel et en même temps en ligne. Parrallèlement, au présentiel qui va se tenir à Cotonou, cinq pays notamment le Burkina-Faso, le Mali, le Niger, le Togo et la Côte d’Ivoire ont prévu l’organisation des campus", a expliqué le secrétaire permanent du salon. "Les PME doivent être présentes à ce salon. C’est le moment de venir exposer leurs potentielles en ligne ou en présentiel", a ajouté Mozart Hounsou, point focal Bénin du Salon des Banques et PME de l’UEMOA. Selon ses explications, les PME auront des informations d’accès aux financements.

Pour le représentant de la Ccib Hyppolite Kouikoui, son institution a pris les dispositions pour que le salon se déroule dans de meilleures conditions.

Au menu des activités de la sixième édition du salon des banques et PME, il y a entre autres des rencontres B to B, des présentations sur les solutions innovantes et de meilleures pratiques, la distinction de meilleurs managers et des meilleures PME.

La particularité du salon des banques et des PME est son caractère annuel et tournant dans les États membres de l’UEMOA.

