Corsair signe le contrat de desserte Cotonou-Paris-Cotonou

Le gouvernement du Bénin représenté par le Ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Hêhomey, et la compagnie aérienne française Corsair représentée par son Président Directeur Général, Pascal De Izaguirre, ont signé un contrat de partenariat, ce jeudi 21 juillet 2022, au Palais de la Marina. La cérémonie a été présidée par le Conseiller Spécial du Chef de l’État, Johannès Dagnon.

Desservir la ligne Cotonou-Paris-Cotonou par vol direct ! La compagnie aérienne française Corsair a désormais l’agrément pour le faire. Et le vol inaugural est prévu pour le 8 novembre 2022.

La compagnie Corsair proposera des vols directs (mardi, jeudi, dimanche) pour toute l’année vers la capitale française et à des prix très compétitifs. Ces vols réguliers seront opérés en Airbus A330-300 dotés de 3 classes de voyage (Business, Premium, Economy). Le nombre de fréquences pourrait être augmenté sur cette nouvelle ligne si la demande était au rendez-vous.

Corsair et le gouvernement du Bénin ont procédé à la signature de l’accord qui consacre l’agrément dans l’après-midi de ce jeudi 21 juillet 2022.

A l’occasion de la signature l’accord, le Président Directeur Général de Corsair, Pascal De Izaguirre, a remercié les équipes du gouvernement béninois pour leur collaboration efficace et constructive qui a permis de concrétiser rapidement l’ouverture de cette nouvelle ligne.

« Le programme de développement culturel et touristique du gouvernement est très prometteur, il mérite d’être soutenu en créant les conditions de connectivité aérienne efficace pour un afflux vers la destination Bénin. Grâce à nos A330-300, nous allons proposer le confort de nos appareils à un prix très compétitif et élargir ainsi l’accès au transport aérien à un plus grand nombre de personnes », a indiqué Pascal De Izaguirre.

« Cette desserte permet de démocratiser la destination Bénin et cadre parfaitement avec la vision du Gouvernement de faire du tourisme un véritable levier de développement. Elle positionne d’ores et déjà notre pays comme une destination touristique de premier plan. Je suis persuadé que les voyageurs bénéficieront davantage de services à des coûts compétitifs », a indiqué le Ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Hêhomey.

M. MENSAH

