Coris Bank International Bénin prend une série de dispositions

Pour contribuer à limiter la propagation du coronavirus, Coris Bank International du Bénin a pris plusieurs dispositions. Suivant les directives du groupe Coris, un Comité de crise a été instauré et un plan de continuité des activités élaboré et testé avec succès.

Les dispositions prises pour assurer la sécurité du personnel et des usagers de Coris Bank International sont : la prise de la température corporelle pour le staff et l’ensemble des clients, partenaires et prestataires à l’entrée des locaux ; l’observance de la distance de sécurité sociale d’un mètre ; l’ouverture des portes d’accès aux locaux par les agents de sécurité aux mains protégées et l’approvisionnement de tous les points de services en gel hydroalcooliques pour se désinfecter systématiquement les mains à l’entrée et à la sortie.

Les autres dispositions prises concernent : l’équipement de l’ensemble du staff, des agents de sécurité et d’entretien en cache-nez et gants de protection ; la suspension de toutes les missions et formations à l’étranger ; la vulgarisation des consignes de sécurité et de protection à l’ensemble du personnel et des clients à travers divers canaux de communication ; la définition de scénarii de crise et des plans d’actions idoines pour assurer la continuité du service à la clientèle ; la constitution des équipes de travail en fonction des scenarii définis et l’approvisionnement régulier des GABs.

Les clients peuvent également effectuer leurs opérations via la plateforme de banque en ligne E-coris, des opérations.

Coris Bank International Bénin recommande aux clients l’usage des cartes de retrait liées aux comptes et la carte prépayée VISA E-coris pour les achats, les règlements et retraits.

Tout en ayant une pensée spéciale pour toutes les personnes qui sont actuellement affectées par le Covid-19, la direction générale de Coris Bank International Bénin invite la population au respect des mesures préventives. Il s’agit entre autres de : se laver fréquemment les mains à l’eau et au savon, se nettoyer les mains à l’aide d’une solution hydroalcoolique, éternuer dans le coude ou utiliser un mouchoir jetable et le mettre aussitôt dans une poubelle ; respecter la distance sociale et appeler le numéro vert en cas de symptômes.

