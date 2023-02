Consortium Tourisme par Millions parraine 3 événements au Bénin

En prélude à la tenue au Bénin de trois événements susceptibles d’apporter une plus-value au développement du pays, le Consortium Tourisme par Millions (CTM) Bénin a signé un protocole d’accord avec trois de ses membres. C’était le vendredi 27 janvier 2023 au Bénin Royal Hôtel de Cotonou.

Festival International des Arts du Bénin (FInaB) ; Conférence AviaTour ; Forum WCI, ces trois événements prévus au Bénin cette année 2023, auront l’accompagnement du Consortium Tourisme par Millions dans le cadre de leur organisation. Pour matérialiser son engagement à accompagner les trois structures, membres du CTM, dans l’exécution de ces événements touristiques, le Consortium Tourisme par Millions (CTM) a signé, vendredi 27 janvier 2023, un protocole d’accord avec celles-ci.

« Ce que nous allons faire par rapport au parrainage que nous venons de signer avec trois de nos membres, nous allons les accompagner dans la promotion de leurs événements. Nous allons également inciter les autres membres à les accompagner. Et le CTM dans son ensemble va mettre en place un vaste programme de publicité derrière pour accompagner », a indiqué Dine Bouraïma, président du CTM. A l’en croire, le Bénin doit poursuivre dans la dynamique impulsée par le Chef de l’Etat Patrice Talon. C’est dans cette perspective que le Consortium Tourisme par Millions (CTM) entend soutenir ses membres jusqu’à la fin de l’exécution de leurs événements touristiques.

Quid des événements ?

Le Festival International des Arts du Bénin (FInAB) est une initiative du GROUPE EMPIRE qui rassemblera tous les deux (2) ans, des passionnés d’art, les professionnels et les marchands d’art, toutes disciplines confondues en provenance du Bénin et de l’International. Il se déroulera du 14 au 19 février 2023 à Cotonou Porto-Novo, Ouidah et Abomey. C’est une sorte de galerie ciel ouvert où les filières d’arts s’entrecroisent.

Lancée le 15 mars 2022, la Conférence AviaTour aura lieu du 16 au 18 octobre 2023 au Bénin. Elle est organisée par l’Agence de Tourime Toura Bénin en collaboration avec l’Agence GH Aviation. « Quand on parle de la conférence AviaTour, en un mot c’est une jonction entre le secteur de l’aviation et le secteur du tourisme. Aujourd’hui, il est indéniable l’impact, la relation, la corrélation qu’il y a entre le monde de l’aviation et le monde du tourisme », a indiqué Cléopâtre Kougniazondé, Directrice générale de TOURA BENIN. C’est la première fois que cette conférence se déroulera dans un pays francophone.

Le Forum WCI organisé par l’agence Gota Voayges est une rencontre d’affaires des entreprises turques et africaines. L’édition 2023 se déroulera du 20 au 28 mars 2023.

Marc MENSAH

3 février 2023 par