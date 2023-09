Congrès international sur les sciences aquatiques à Saint-Pierre-et-Miquelon

Saint-Pierre-et-Miquelon se prépare à accueillir la 3ème édition du Congrès sur les Sciences Aquatiques, du mercredi 27 septembre au dimanche 1er octobre.

Plus de 50 participants, parmi lesquels des scientifiques spécialisés dans le milieu marin, la pêche et l’aquaculture, des entrepreneurs et des enseignants. Ils viennent du Canada et de l’Hexagone.

L’objectif de cet événement est de renforcer et de développer les coopérations, de découvrir des synergies potentielles entre les porteurs de projets locaux et les participants venus d’ailleurs, et ainsi de stimuler le développement de notre territoire.

À cette occasion, une mise en lumière des Îles-de-la-Madeleine sera proposée avec une délégation de plus de vingt participants Madelinots qui se déplacera sur l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon pour discuter des problématiques insulaires similaires à celles de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Il sera possible de suivre le congrès en webinaire en s’inscrivant aux sessions directement sur la plate- forme de visioconférence.

Pour vous inscrire, cliquer sur la ou les sessions qui vous intéressent. Attention, les horaires indiqués correspondent à ceux de Saint-Pierre-et-Miquelon :

Nous vous invitons à consulter le programme en ligne sur le site de l’agence Archipel Développement.

Le lancement de l’événement sera diffusé en Facebook live sur la chaîne TV SPM la 1ère

Kevin LOGNONÉ

23 septembre 2023 par